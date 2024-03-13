Материалы с тегом «Александр Овечкин»
Капитан «Эдмонтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет все шансы побить рекорд по числу голов в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта заявил канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. «Конечно, у Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки. Он...
13 марта 2024
Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Чикаго Блекхокс». В результате этого 38-летний российский хоккеист набрал в общей сложности 1533 (840 голов + 693...
10 марта 2024
Овечкин тяжело воспринял обмен Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин тяжело воспринял обмен своего соотечественника и уже бывшего одноклубника Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз». Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Конечно, прошлая ночь стала...
10 марта 2024
Все ждут от Овечкина главного рекорда в НХЛ, заявил хоккейный агент
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, но от него ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на сегодня снайпера НХЛ Уэйна Гретцки, заявил 9 марта изданию «Чемпионат» хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев. «Все...
9 марта 2024
Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре с «Аризоной»
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду проиграл «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 3 марта. Встреча завершилась победой «Аризоны» со счётом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1), которая стала для клуба второй подряд после 14-матчевой серии поражений. Российский...
4 марта 2024
Шайба Овечкина привела к победе «Вашингтона» над «Филадельфией»
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием команд «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» завершился со счётом 5:2. Встреча проходила в столице США. У хозяев отметились заброшенными шайбами российский нападающий и капитан Александр Овечкин (25-я минута), Сонни...
2 марта 2024
Овечкин обновил личный антирекорд по числу матчей НХЛ без бросков в створ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой личный антирекорд по количеству матчей без бросков в створ за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» Овечкин не нанёс ни одного...
27 февраля 2024
Овечкин прервал свою десятиматчевую результативную серию в НХЛ
Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал десятиматчевую результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В проходившем в Санрайзе матче с командой «Флорида Пантерз» (3:2 в пользу «Пантерз» в овертайме) 38-летний российский хоккеист не...
25 февраля 2024
Овечкин стал первым российским хоккеистом с 1400 матчами в НХЛ
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выйдя на лёд в матче с «Флорида Пантерз», стал первым россиянином, проведшим 1400 матчей в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом следует из статистических данных, опубликованных на официальном сайте...
25 февраля 2024
Овечкин впервые с 2018 года провёл результативную серию из 10 матчей
Российский хоккеист хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с 2018 года провёл результативную серию из десяти матчей НХЛ. Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги. В матче регулярного первенства против клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий и капитан...
23 февраля 2024
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одержать победу над «Тампой»
Результативная передача российского нападающего Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, проходившая в Тампе на стадионе «Амали-Арена», завершилась со счётом 3:5, сообщили на...
23 февраля 2024
Две шайбы и пас Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»
Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил две шайбы и отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Нью-Джерси Девилз». Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счётом...
21 февраля 2024
Овечкин не смог повторить свой рекорд в НХЛ 18-летней давности
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог повторить личный рекорд по продолжительности голевой серии в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:3. Овечкин отдал результативную передачу, но не...
18 февраля 2024
Овечкин назвал безумием возможное отстранение сборной России от Олимпиады
Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать об антироссийских санкциях со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает The Athletic. По его словам, форвард Никита Кучеров, возможно, никогда не выступит на Олимпиаде. Читайте также...
14 февраля 2024
Гол Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Колорадо» в матче НХЛ
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился заброшенной шайбой в матче против «Колорадо Эвеланш». Однако по итогам встречи команда российского нападающего не смогла победить соперника. Матч проходил в...
14 февраля 2024
Овечкин приблизился к Гретцки в списке снайперов и побил другой его рекорд
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата североамериканской хоккейной лиги с «Бостон Брюинз», отправив шайбу в пустые ворота на последней минуте. Эта шайба стала 834-й в...
11 февраля 2024
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал крупную победу над «Бостон Брюинз» и прервал шестиматчевую серию поражений, сообщается на официальном сайте чемпионата. Встреча, проходившая 10 февраля в Бостоне, завершилась со счетом 3:0 в...
11 февраля 2024
Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ, продлив голевую серию до трёх матчей
Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился шайбой в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги с командой «Флорида Пантерз». Этот гол стал 833-м для Овечкина в НХЛ и позволил ему сократить отставание от канадца...
9 февраля 2024
Овечкин назвал тревожным сигналом поражение от «Монреаля»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин критично высказался об очередном поражении от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Слова хоккеиста привёл сайт лиги. «Мы совершили ошибки, которые стоили нам первого периода. Может быть, недельная пауза повлияла, но вы видели, как...
7 февраля 2024
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 62 голов
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившись заброшенной шайбой в матче против «Монреаль Канадиенс», сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 62 голов, следует из...
7 февраля 2024