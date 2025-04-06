Вашингтон, 6 апреля, 2025, 20:49 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 гола.

Fred Greenslade/AP/TASS Александр Овечкин

Овечкин отличился во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для него 1487-м в лиге. Он забил гол соотечественнику Илье Сорокину.

Рекорд Гретцки продержался 26 лет. Канадец установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В нынешнем сезоне на его счету 61 матч, в которых он набрал 69 очков — 42 шайбы и 27 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блекхоукс» и повторил снайперский рекорд Гретцки.

После матча Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет. Он также отметил, что не хотел бы забить свой рекордный гол в «регулярках» НХЛ в пустые ворота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле Овечкина считают выдающимся российским хоккеистом и следят за его спортивными успехами.