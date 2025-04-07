Вашингтон, 7 апреля, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали первой и единственной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Adam Hunger/AP/TASS

Во втором периоде гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся вечером 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола.

«Алекс Овечкин, который обошёл Уэйна Гретцки и забил 895-й гол в карьере, получает три звезды вечера», — говорится в сообщении.

Как правило, по итогам игрового дня НХЛ присваивает звёзды трём лучшим игрокам.

Как сообщало ИА Регнум, игра с «Нью-Йорк Айлендерс», завершившаяся счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев, стала для Овечкина 1487-й в лиге. Рекордный гол он забил соотечественнику Илье Сорокину. В ходе церемонии, устроенной во время матча, Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех россиян.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкину удалось сделать то, что многие считали невозможным. Беттмэн назвал россиянина одним из величайших хоккеистов и подарил ему картину художника Тони Харриса, созданную специально к новому рекорду.

Гретцки установил предыдущий рекорд в 1999 году, когда забросил 802-ю шайбу в карьере и обошёл соотечественника Горди Хоу (801). Результат Гретцки — 894 шайбы — продержался 26 лет.