Москва, 7 апреля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил, что он может сыграть за московское «Динамо» после окончания его текущего контракта. Об этом заявил на пресс-конференции президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

AP/TASS

«Мы прошлым летом говорили с ним по этому поводу, Саша интересовался делами КХЛ, что происходит с потолком. Он не исключал возможности сыграть за свой родной клуб после окончания контракта в НХЛ. Сколько — это не обсуждалось, сколько позволит здоровье. У нас много примеров, когда после НХЛ игроки приезжали в КХЛ, радовали своими креативными действиями в матчах. Мы будем только счастливы, если наши зрители смогут любоваться игрой Овечкина», — отметил он.

По словам Морозова, КХЛ гордится Овечкиным, поэтому глава лиги лично принимал участие в одном из фильмов для спортсмена. Он также сообщил, что уже поздравил хоккеиста с установленным снайперским рекордом.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. Это произошло во втором периоде гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев. В ходе церемонии, устроенной во время матча, Овечкин поблагодарил за свой результат родных и всех русских. В НХЛ его признали первой и единственной звездой игрового дня.

7 апреля президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с этим достижением. Глава государства отметил, что Овечкину удалось обойти легендарных мастеров лиги, а его победы на мировых и национальных турнирах наряду с множеством других ярких, уникальных свершений вошли в летопись отечественной школы хоккея.

В марте Овечкин также высказался в поддержку возможного матча между клубами из НХЛ и КХЛ. По словам спортсмена, это первый шаг к отмене несправедливых неспортивных ограничений.