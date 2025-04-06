Москва, 6 апреля, 2025, 23:29 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал великим российского хоккеиста Александра Овечкина, установившего исторический рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Adam Hunger/AP/TASS Александр Овечкин

Зампред Совбеза РФ в соцсети X поздравил Овечкина, назвав его работу отличной.

«895 — результат великого русского хоккеиста!» — добавил Медведев в Telegram-канале.

Перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала красивым установление рекорда Овечкиным.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для него 1487-м в лиге. Тем самым россиянин установил рекорд, обогнав по количеству забитых голов в НХЛ канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

НХЛ 6 апреля добавила на логотипы на своих страницах в соцсетях изображение Овечкина, посвятив их новому рекорду.

4 апреля Овечкин забросил две шайбы в матче с «Чикаго Блекхоукс», повторив рекорд Гретцки. У российского хоккеиста была возможность в той же игре забить и 895-й гол, но он отказался выходить на лед, когда соперники заменили вратаря на полевого игрока. Капитан «Вашингтона» объяснил это тем, что не хочет забивать в пустые ворота.

В Кремле отмечали, что считают Овечкина выдающимся российским хоккеистом, за его успехами следят и за него болеют.