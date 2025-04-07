Москва, 7 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпитэлз» Александра Овечкина с историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Алексей Дружинин/РИА Новости

Днём ранее Овечкин забросил свою 895-ю шайбу (в ворота «Нью-Йорк Айлендерс») и таким образом превзошёл установленное в 1999 году достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки.

«В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Глава государства назвал достижение Овечкина выдающимся и пожелал хоккеисту здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.

Как передавало ИА Регнум, во время торжественной церемонии, устроенной во время матча сразу после заброшенной Овечкиным шайбы, хоккеист поблагодарил русских. «Мы сделали это!» — заявил Овечкин.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, поздравляя Овечкина, назвал его великим хоккеистом. Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен в свою очередь отметил, что величие в спорта начинается с таких игроков, как Овечкин и Гретцки. Канадский хоккеист одним из первых поздравил россиянина, побившего его рекорд.