Вашингтон, 7 апреля, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Величие в спорте начинается с таких игроков, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и канадский хоккеист Уэйн Гретцки. Об этом 6 апреля заявил комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн, комментируя новый рекорд, установленный Овечкиным в НХЛ.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

«Мы все только что увидели одного из величайших. Сегодня ты побил рекорд, который, все думали, никто не сможет побить. Но ты сделал это, ты был великолепен. Спасибо за всё, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты и Уэйн. Команда и «Вашингтон», мы вас все поздравляем», — отметил Беттмэн.

Комиссар лиги также подарил Овечкину картину художника Тони Харриса, изготовленную специально к новому рекорду.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс», который стал для него 1487-м в лиге. Тем самым россиянин установил рекорд, обогнав по количеству забитых голов Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Овечкин поблагодарил своих фанатов, членов команды, а также всех россиян за поддержку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала красивым установление рекорда. Поздравил Овечкина и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав его великим русским хоккеистом.

До этого в Кремле отмечали, что считают Овечкина выдающимся российским хоккеистом, за его успехами следят и за него болеют.