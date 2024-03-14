Материалы с тегом «Хоккей»
Овечкин вышел на 14‑е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Эдмонтон Ойлер» 38-летний хоккеист отметился голевой передачей, доведя общее число результативных баллов в карьере в...
14 марта 2024
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей
Массовая драка с участием вратарей произошла во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс». Инцидент произошёл на десятой минуте третьего периода, когда у ворот «Чикаго» произошёл конфликт между защитником «Блэкхоукс» Джарредом...
13 марта 2024
Капитан «Эдмонтона» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет все шансы побить рекорд по числу голов в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 марта заявил канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. «Конечно, у Овечкина есть шанс побить рекорд Гретцки. Он...
13 марта 2024
Умерла оператор сериала «Российский хоккей» с Овечкиным и Ковальчуком
На 50-м году жизни скончалась оператор-постановщик документальных фильмов и сериалов Марина Горностаева. Источник ИА Регнум рассказал, что причиной смерти стало длительное, тяжёлое заболевание. В день смерти, 10 марта, Марину срочно госпитализировали, но не успели довезти до больницы, она...
11 марта 2024
Тренер Капризова стал первой звездой дня в НХЛ
Главный тренер клуба «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ. В ночь на 11 марта «Миннесота» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» в овертайме со счётом 4:3. При чём в ходе дополнительного времени Хайнс заменил вратаря...
11 марта 2024
Хоккеисту Кузнецову вручили вантуз после домашней игры за «Каролину»
Российскому форварду «Каролины Харрикейнз» Евгению Кузнецову подарили вантуз после первой игры за эту хоккейную команду. Об этом сообщает 11 марта «Чемпионат». В домашнем матче «Каролина» одержала верх над командой «Калгари Флэймз» со счётом 7:2. Кузнецов во время игры упустил шанс забить гол и не...
11 марта 2024
Умер чемпион СССР по хоккею Владимир Зубрильчев
Умер бывший нападающий «Динамо» Владимир Зубрильчев. Спортсмену было 63 года. Об этом сообщили на сайте клуба. Причины смерти Зубрильчева не уточнили. Карьеру спортсмен начинал в нижнетагильском «Спутнике». Также Зубрильчев играл за минское и харьковское «Динамо». В 1984-м он перебрался в...
10 марта 2024
Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков
В Екатеринбурге умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Его называли лучшим игроком XX века. Об этом сообщили на сайте Федерации хоккея с мячом России. Хоккеист умер вечером 9 марта. Ему было 89 лет. Причина смерти пока неизвестна. Дату и место похорон объявят позже...
10 марта 2024
Василевский вошёл в топ-5 среди россиян по количеству сухих матчей в НХЛ
Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Филадельфия Флайерз», что позволило ему поднялся на пятое место среди российских голкиперов по этому показателю за...
10 марта 2024
Овечкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Чикаго Блекхокс». В результате этого 38-летний российский хоккеист набрал в общей сложности 1533 (840 голов + 693...
10 марта 2024
Овечкин тяжело воспринял обмен Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз»
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин тяжело воспринял обмен своего соотечественника и уже бывшего одноклубника Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз». Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Конечно, прошлая ночь стала...
10 марта 2024
Все ждут от Овечкина главного рекорда в НХЛ, заявил хоккейный агент
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошёл в топ-15 лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, но от него ждут, когда он побьёт рекорд лучшего на сегодня снайпера НХЛ Уэйна Гретцки, заявил 9 марта изданию «Чемпионат» хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев. «Все...
9 марта 2024
Хоккеист Кузнецов счёл переход в «Каролину» своим последним шансом
Российский нападающий Евгений Кузнецов заявил, что переход в клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» является для него последним шансом в карьере. Его слова привёл журнал The Hockey News. «Я никогда не бежал от своих ошибок прошлого и никогда о них не жалел. Это те моменты жизни, на...
9 марта 2024
Орлов заявил, что «Нью-Джерси» может отдать права на него другому клубу НХЛ
Защитник Даниил Орлов, играющий в системе московского «Спартака», не исключил, что клуб «Нью-Джерси Дэвилз» может передать права на него другой команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вероятность, что права на меня там могут обменять, есть. Агенты со мной на связи. В любой момент мне могут...
9 марта 2024
Гол Ничушкина в овертайме помог «Колорадо» победить «Миннесоту» в матче НХЛ
Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отличился победной шайбой в овертайме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом...
9 марта 2024
Тренер ЦСКА Фёдоров объяснил вылет команды из плей-офф КХЛ
Хоккейному клубу ЦСКА не удалось показать требуемый уровень игры в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом в пятницу, 8 марта, на пресс-конференции по итогам матча с ярославским «Локомотивом» заявил главный тренер команды Сергей Фёдоров. «Благодарю ребят за сезон. Не всё получалось. Именно...
8 марта 2024
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов перешёл в «Каролина Харрикейнз»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролина Харрикейнз» и продолжил карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом стало известно 8 марта. «Кузнецов обменивается в «Каролина Харрикейнз» на выбор в третьем раунде драфта 2025 года», — сообщил журналист Пьер Лебрюн...
8 марта 2024
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 54 голов
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 0:6. У гостей свой 840-й гол забил Александр Овечкин. Российский хоккеист, забив в этой встрече, приблизился в списке лучших снайперов НХЛ к Уэйну...
8 марта 2024
Кучеров уступил Маккиннону в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа» Никита Кучеров уступил первое место в списке бомбардиров лиги сезона-2023/24. Это произошло после матча «Колорадо Эвеланш» с «Детройтром Ред Уингз». На второе место Кучерова потеснил игрок «Колорадо» Натан Маккинон, отметившийся тремя...
7 марта 2024
«Вегас» обменял российского хоккеиста Мироманова в «Калгари»
Российский защитник хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов перешёл в команду «Калгари Флэймз» в ходе трёхстороннего обмена. Об этом 6 марта сообщила на сайте Национальная хоккейная лига (НХЛ). Кроме того, «Флэймз» получили право выбора в первом раунде драфта 2025 года и драфт-пик...
7 марта 2024