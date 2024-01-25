На месте крушения транспортного самолёта Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области, найдены фрагменты — предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом 25 января сообщили ТАСС сотрудники оперативных служб, работающих в районе падения транспортника.

Позже в тот же день РИА Новости передало, что в обломках обшивки разбившегося самолёта, нашли поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий.

vk.com belgorod1/Global Look Press

vk.com newsbelgorod/Global Look Press

Часть поражающих элементов застряла в обшивке, другие пробили её насквозь.

Определить их принадлежность, и установить — какой ракетой был сбит самолёт, — можно только при проведении баллистической экспертизы.

Павел Колядин/ТАСС

Каждый тип ракеты имеет начинку разной формы, а ее подрыв происходит при подлете к цели согласно заданными конструкторами параметрам, сказал РИА Новости источник в оперативных службах.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские войска сбили самолёт Ил-76, упавший в Корочанском районе Белгородской области.

ТАСС

По данным Минобороны, борт с 65 пленными бойцами ВСУ, которых готовили к обмену на российских военнопленных, а также тремя сопровождающими и шестью членами экипажа — летел в Белгород.

Самолёт сбили с помощью зенитного ракетного комплекса из района приграничного села Липцы в Харьковской области.

vk.com newsbelgorod/Global Look Press

vk.com newsbelgorod/Global Look Press

В оборонном ведомстве отметили, что в Киеве прекрасно знали, что самолёт доставлял именно украинских пленных.

Представитель оперативных служб 25 января рассказал, что состояние обоих бортовых самописцев, по предварительным данным, позволяет их расшифровать. Чёрные ящики доставят 26 января спецрейсом в специальную лабораторию Минобороны для расшифровки.

ТАСС

Стало известно, что погибшие летчики Ил-76 служили в Оренбургском военно-транспортном полку. Власти Оренбургской области опубликовали список имён членов экипажа воздушного судна. Командиром воздушного судна, перевозившего украинских пленных, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.

Алена Глухова/ТАСС Стихийный мемориал в память о погибших при крушении самолета Ил-76 у памятника самолету L-29. Оренбург

В Оренбурге у военной части в микрорайоне Авиагородок организовали стихийный мемориал в память о погибших летчиках, сообщил региональный портал 56orb.ru.

Алена Глухова/ТАСС

Алена Глухова/ТАСС

Вечером 24 января здесь возложили цветы руководители и курсанты оренбургской Школы юных космонавтов им. Юрия Гагарина, а также первый вице-мэр города Алексей Кудинов.