Москва, 24 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В Минобороны России заявили, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76. Как стало известно 24 января, ВСУ сбили самолёт из зенитно-ракетного комплекса с территории Харьковской области.

Кадр из видео

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«Поражение самолёта осуществлено Вооружёнными силами Украины из района населённого пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет», — заявили в оборонном ведомстве.

Самолёт, выполнявший рейс Чкаловский—Белгород с украинскими военнопленными на борту, сбили в 11:15 мск, экипаж и все пассажиры погибли, добавили в Минобороны. Как отметили в ведомстве, обмен пленных планировалось провести в этот же день в пункте пропуска Колотиловка.

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«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», — заявили в Минобороны.

Нацистский киевский режим пошёл на этот шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении бойцов ВСУ, резюмировало ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, об упавшем самолёте Ил-76 стало известно утром 24 января. Минобороны подтвердило факт крушения, заявив, что он потерпел крушение при выполнении планового полёта в Белгородской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Позднее в главном управлении разведки украинского минобороны подтвердили, что на 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной.