В Корочанском районе Белгородской области (район находится к северо-востоку от областного центра) около 11:00 24 января упал тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76, который следовал по маршруту аэродром Чкаловский (Московская область) — Белгород.

Иван Шилов ИА Регнум

Погибли все, кто находился на борту, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны России, в самолёте находились 65 военнопленных — бойцов ВСУ, которых перевозили для обмена, а также девять граждан России — трое сопровождающих и девять членов экипажа.

Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит Ил-76. Ракеты были выпущены из ЗРК, развёрнутого в районе приграничного села Липцы Харьковской области, сообщили в Минобороны.

От Липцов до Белгорода по прямой — около 65 км и около 120 км до села Яблоново, в районе которого был сбит самолёт.

Сразу же после инцидента украинские СМИ начали распространять информацию о том, что самолёт сбит благодаря действиям ВСУ. При этом киевская пресса разгоняла версию о том, что борт якобы перевозил ракеты для комплексов С-300.

Однако после сообщений о находившихся на борту пленных украинских военных информацию о причастности ВСУ начали удалять и исправлять.

Например, издание «Украинская правда» поспешило переправить заголовки и добавило абзац о том, что сообщения о причастности ВСУ к атаке на российский самолёт якобы не подтвердились. Изменили материал и в «РБК-Украина».

«Из комплекса западного образца»

Ранее украинские источники сообщали, что самолет сбили из западных комплексов ПВО: либо из американского Patriot, либо из немецкого IRIS.

Предположение о том, что самолёт мог быть сбит из установок Patriot или IRIS-T, высказал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На место ЧП, где уже работает следственная группа и специалисты МЧС, для уточнения обстоятельств украинской ракетной атаки вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.

Для поражения самолёта скорее всего были использованы боеприпасы западного производства, сказал ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов.

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«Это могло быть всё что угодно, любой зенитный комплекс. У ВСУ 39 типов артиллерийских систем на вооружении, больше семи классов ЗРК, любая из этих систем могла попасть. Тем более что данные о полёте не шифровались, это было такое хладнокровное убийство», — отмечает эксперт.

Ранее ВСУ получили от стран НАТО несколько типов зенитных ракетных комплексов. В их числе — британские ЗРК Stormer, американские Avenger и HAWK, итальянские Aspide, французские Crotale и американо-норвежские комплексы NASAMS. Однако большая часть из этих вооружений не обладает большой дальностью поражения.

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Наиболее вероятно, что для атаки на самолёт Ил-76 мог быть использован зенитный ракетный комплекс американского производства MIM-104 Patriot, при условии, что корректировка ракеты происходила в воздухе. Для этой цели могли быть использованы зенитные ракеты MIM-104 PAC-2, которые обладают дальностью поражения до 160 км.

Как отмечают эксперты, установить зенитную систему, при помощи которой был сбит самолёт Ил-76, можно по конфигурации обломков и характерным следам, оставленным ракетой.

«Если использовался советский ЗРК, например «Бук-М1», то на обломках должны были остаться следы шрапнели, — указал Артамонов. — Здесь видно, что самолёт был сбит и развалился в воздухе на части. Как раз попадание ЗРК западного образца в самолёт вызовет его разрушение, в отличие от мелкоосколочного поражения «советским боеприпасом».

ИА Регнум

Западные системы ПВО, как правило, не пытаются взрывать какое-то тело рядом с целью, они пытаются попасть в сам аппарат. Это именно западные системы или ракеты, или ЗРК западного образца, добавляет Александр Артамонов.

Руководство ВСУ показало своё истинное лицо

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», — говорится в сообщении Минобороны России.

Обмен был запланирован на вторую половину дня 24 января на пункте пропуска Колотиловка на границе с Украиной.

Как сообщает ИА Регнум, одним из погибших военнопленных, которых должны были обменять, был 26-летний Богдан Дудяк. После пленения он рассказал, что командиры ВСУ бросили их на позиции, толком не объяснив, что делать.

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«Ребята, не идите воевать! Предатели — это те, кто отправил нас в Донбасс как пушечное мясо. Умирает много людей. Если бы я встретил Зеленского, то просил бы прекратить войну», — говорил Дудяк в видеообращении.

В Минобороны РФ подчеркнули: Киев пошёл на уничтожение самолёта с украинскими пленными, чтобы обвинить в этом Россию. Военное руководство противника, таким образом, показало своё истинное лицо.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил российским депутатам подготовить обращения к конгрессу США и бундестагу Германии, чтобы американские и немецкие законодатели осознали, кого финансируют их страны.

«Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками, — заявил Володин. — Они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

По мнению депутата Картаполова, Госдуме следует начать работу над признанием Украины террористическим государством, а его правящий режим — террористической ячейкой.