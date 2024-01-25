Наступивший 701-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован оповещением губернатора Тамбовской области Максима Егорова об экипаже Ил-76 — военно-транспортного самолёта, сбитого 24 января Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. В Telegram-канале 25 января он отметил, что командиром воздушного судна, перевозившего украинских пленных, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин и что экипаж совершил подвиг.

Иван Шилов ИА Регнум ИЛ-76

«Лётчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — подчеркнул тамбовский губернатор. Произошедшее он назвал подлым и трусливым ударом в спину от представителей киевской хунты и высказал уверенность, что виновные по полной ответят за совершённое преступление.

От имени всех жителей Тамбовщины губернатор Максим Егоров принёс соболезнования родным Станислава Беззубкина и близким всех членов героического экипажа.

«Вечная память погибшим!» — подчеркнул он.

О том, что Ил-76 был поражён ВСУ 24 января в 11:15 по местному времени (совпадает с московским) над Белгородской областью, известило накануне Минобороны, назвав произошедшее терактом. На борту судна находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших из числа российских военных. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.

Обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. В оборонном ведомстве также отметили, что поражение самолёта с применением зенитного ракетного комплекса осуществлено из района населённого пункта Липцы Харьковской области и что киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

«Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — подчеркнули в Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.