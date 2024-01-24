Потерпевший крушение под Белгородом Ил-76 перевозил пленных бойцов ВСУ
Минобороны: на борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, их везли на обмен
Белгород, 24 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Минобороны России подвтердило крушение военного транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. В ведомстве указали, что на борту упавшего самолёта были 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. На место падения отправлена комиссия ВКС РФ для установления причин катастрофы.
«24 января около 11:00 мск при выполнении планового полёта потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — сказали в Минобороны РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе». Он указал, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Губернатор обещал сообщить подробности позднее. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.