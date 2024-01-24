Белгород, 24 января, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Минобороны России подвтердило крушение военного транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. В ведомстве указали, что на борту упавшего самолёта были 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. На место падения отправлена комиссия ВКС РФ для установления причин катастрофы.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«24 января около 11:00 мск при выполнении планового полёта потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — сказали в Минобороны РФ.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе». Он указал, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Губернатор обещал сообщить подробности позднее. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.