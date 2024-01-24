Москва, 24 января, 2024, 17:19 — ИА Регнум. ВСУ совершили теракт, сбив над Белгородской областью российский военный транспортный самолёт Ил-76, на котором перевозили украинских военнопленных, заявил 24 января на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИА Регнум

«Был сбит самолёт военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский ― Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — рассказал он.

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Конашенков уточнил, что радиолокационные средства российской армии зафиксировали пуск двух украинских ракет. Их запустили из зенитного ракетного комплекса, находившегося возле села Липцы в Харьковской области. В сбитом самолёте были 65 украинских пленных, которых планировали обменять, трое сопровождающих и экипаж из шести человек. Все они погибли.

Генерал подчеркнул, что Киев знал о том, что для транспортировки пленных обычно используют военно-транспортную авиацию. Его должны были провести в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

«Тем не менее нацистский киевский режим пошёл на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных», — заявил Конашенков.

Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о том, что на 24 января запланировали обмен военнопленными между Украиной и Россией. В то же время украинские СМИ сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ. После того как стало известно о гибели пленных, эти новости стали удалять и редактировать.

В распоряжение ИА Регнум попала видеозапись крушения самолёта под Белгородом. На ней видно, что борт горел перед падением. В небе также был виден чёрный дым.

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Военный эксперт Алексей Леонков сообщил ИА Регнум, что дым мог появиться в результате выхлопа двигателей самолёта. По его мнению, экипаж пытался выровнять борт.

Стало известно, что при крушении среди погибших был находившийся в плену 26-летний Богдан Дудяк. Ранее он записал обращение к украинским военнослужащим с призывом не идти воевать, чтобы не становиться пушечным мясом. Боец подчеркнул, что боялся плена, но оказалось, что украинская пропаганда обманывала.