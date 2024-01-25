Москва, 25 января, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В обшивке сбитого Ворожёнными силами Украины (ВСУ) Ил-76 нашли поражающие элементы ракеты и сотни входных отверстий, сообщили 25 января в экстренных службах.

vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

«При детальном обследовании обломков воздушного судна найдены сотни входных отверстий от поражающих элементов ракеты», — заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что на месте обнаружили сами поражающие элементы. По словам представителя экстренных служб, часть из них застряла в обшивке, а другие пробили её насквозь. При этом определить принадлежность поражающих элементов к конкретному типу ракеты можно будет только при проведении экспертизы.

О том, что военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение стало известно 24 января. Инцидент произошёл в Корочанском районе в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все, кто находился в самолёте, погибли.

Сразу после крушения Ил-76 украинские СМИ заявили о причастности ВСУ. Однако после того, как стало известно о пленных на борту, новости начали удалять и исправлять.

В Минобороны России затем заявили, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76. Самолёт сбили ВСУ с территории Харьковской области.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила теракт киевского режима против самолёта Ил-76, в котором были украинские военнопленные, с американскими боевиками, в которых «в кровавой бойне гибнут свои же». В официальном заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Кроме того, ранее, 25 января, стало известно, что специалисты, работающие на месте крушения Ил-76, обнаружили элементы, которые могут быть фрагментами ракет.