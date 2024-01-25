Москва, 25 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Бортовые самописцы сбитого украинскими войсками военно-транспортного самолёта Ил-76 доставят 26 января спецрейсом в Москву на расшифровку. Об этом 25 января рассказал представитель оперативных служб.

ТАСС

Он заявил ТАСС, что состояние обоих чёрных ящиков, по предварительной информации, позволяет их расшифровать.

«Они будут доставлены спецрейсом в пятницу в специальную лабораторию Минобороны, где и будет проходить их расшифровка», — сказал представитель служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о том, будет ли Россия добиваться международного расследования катастрофы военно-транспортного самолёта Ил-76, что нужно добиваться международного расследования всех преступлений киевского режима, совершаемых им с 2014 года. Представитель Кремля напомнил, что Киев не в первый раз убивает собственных граждан и начал это делать ещё в 2014 году.

Украинские военные 24 января сбили Ил-76, который упал в Корочанском районе Белгородской области. В Минобороны уточнили, что борт с 65 военнопленными, шестью членами экипажа и тремя сопровождающими сбили с помощью зенитного ракетного комплекса, который находился в районе села Липцы в Харьковской области. В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали, что самолёт вез пленных бойцов ВСУ для обмена в Белгород.