Оренбург, 25 января, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области назвали имена всех погибших членов экипажа сбитого ВСУ военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Список 25 января опубликовал аппарат губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале.

«Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ил-76 предназначается для высадки десанта, а также для транспортировки личного состава, грузов и боевой техники. Самолёт способен перевозить 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном. Его максимальная полезная нагрузка составляет 48 тонн, а дальность полёта при нагрузке 40 тонн — 4750 км.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили Ил-76, потерпевший крушение в Корочанском районе Белгородской области. По данным Министерства обороны, самолёт сбили с помощью зенитного ракетного комплекса, находившегося у села Липцы в Харьковской области.

В военном ведомстве уточнили, что пленных везли к границе Украины для обмена и в Киеве об этом знали. Украинское Главное управление разведки подтвердило, что на 24 января назначили обмен военнопленными, который не состоялся.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 25 января заявил, что пилоты сбитого ВСУ под Белгородом самолёта Ил-76 увели воздушное судно от населённого пункта.