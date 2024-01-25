Белгород, 25 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. На месте падения сбитого украинской армией военно-транспортного самолёта Ил-76 обнаружили, предположительно, обломки ракеты. Об этом 25 января сообщили в оперативных службах.

ТАСС

Представитель оперативных служб рассказал в беседе с ТАСС, что сейчас на месте падения самолёта идёт поиск любых фрагментов и металогических конструкций воздушного судна.

«На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолёт. Они будут направлены на экспертизу», — сказал он.

По словам представителя, военные, следователи и криминалисты тщательно собирают найденные фрагменты металлических конструкций и анализируют их.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские войска сбили самолёт Ил-76, упавший в Корочанском районе Белгородской области. В Министерстве обороны рассказали, что борт с 65 пленными бойцами ВСУ, шестью членами экипажа и тремя сопровождающими сбили с помощью зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области. В оборонном ведомстве отметили, что в Киеве прекрасно знали, что самолёт доставлял пленных в Белгород для обмена.

Представитель оперативных служб 25 января рассказал, что состояние обоих бортовых самописцев, по предварительным данным, позволяет их расшифровать. По его словам, чёрные ящики доставят 26 января спецрейсом в специальную лабораторию Минобороны для расшифровки.

Ранее в этот же день власти Оренбургской области опубликовали список имён членов экипажа воздушного судна. Командиром воздушного судна, перевозившего украинских пленных, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин.