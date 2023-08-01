Деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов, сообщил 30 июля в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. В результате налёта украинских БПЛА оказались повреждены фасады двух офисных высотных зданий, хотя и незначительно. При атаке, как заверил московский глава, никто не пострадал.

Михаил Терещенко/ТАСС Последствия взрыва на одном из этажей в здании «IQ-квартала», расположенном в деловом центре «Москва-Сити»

В свою очередь, департамент транспорта столицы сообщил в своём Telegram-канале о перекрытии движения по Тестовской улице, расположенной между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной. Спустя несколько часов движение было восстановлено.

Михаил Терещенко/ТАСС Сотрудники экстренных служб у здания «Око-2»

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС Последствия взрыва на одном из этажей в здании «Око-2»

В соцсетях появились кадры последствий падения беспилотников на здание «Око-2» бизнес-центра «Москва-Сити», которые свидетельствовали о повреждениях остекления на первых шести этажах.

Михаил Терещенко/ТАСС Последствия взрыва на одном из этажей в здании «Око-2»

Михаил Терещенко/ТАСС Последствия взрыва на одном из этажей в здании «IQ-квартала»

Михаил Терещенко/ТАСС

Рано утром 1 августа атака на столицу повторилась, и один из беспилотников снова попал в башню «Москва-Сити», сообщил Собянин. «Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он в своём Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

БПЛА, упавший на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнили в Минобороны.

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Обнаруженные обломки беспилотника, попавшего в башню «IQ-квартала» в «Москва-Сити» 1 августа, направят на экспертизу, сообщили в экстренных службах.

Столичный мэр заявил, что пострадавших нет, но повреждено остекление общей площадью 150 кв. м. Несущие конструкции башни «IQ-квартал», по свидетельству экстренных служб, повреждений не получили.