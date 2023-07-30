Москва, 30 июля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Момент прилёта беспилотника по башне «Москвы-Сити» попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На записи виден мощный взрыв, который последовал после того, как дрон взрезался в здание.

Также горожане в соцсетях выкладывают кадры последствий удара беспилотников по башням. Видно, что пострадало здание бизнес-центра «Око-2». На первых шести этажах повреждено остекление.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, в результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий.

По словам мэра, при атаке никто не пострадал.

Как заявили в Минобороны России, Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения. Один беспилотник сбили над территорией Одинцовского района Московской области с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО).

Два других дрона попали под действие комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и их удалось подавить. Они упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

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После атаки в районе делового центра «Москва-Сити» перекрыли движение по Тестовской улице, расположенной между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной.

Кроме того, в московском аэропорту Внуково задержалась часть авиарейсов. Практически все авиарейсы, прибытие и отлёт которых запланированы на временной промежуток с 04:00 до 06:00, задержаны на срок от получаса до двух часов и более.

По состоянию на 05:00 мск задержаны девять авиарейсов на прилёт и четыре — на вылет. Другие аэропорты города Москвы работают в штатном режиме.

Предыдущая попытка атаки на городские объекты в Москве была предпринята украинским беспилотником в ночь на 28 июля. Дрон сбили силы Министерства обороны, пострадавших и разрушений удалось избежать.