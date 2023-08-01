Красногорск, 1 августа, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Несколько беспилотных летательных аппаратов сбили в Подмосковье, сообщили 1 августа в экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил очередную атаку украинских дронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал он в своём Telegram-канале.

Собянин уточнил, что в здании в результате удара БПЛА повреждено остекление общей площадью 150 кв. метров. Мэр Москвы добавил, что информации о пострадавших в ходе очередной атаки дронов ВСУ на столицу нет.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 июля Украина с использованием трёх беспилотников попыталась совершить атаку на Москву. Нападение предотвратили российские военные. Один из аппаратов был сбит в небе над Одинцовским районом Московской области с помощью средств противовоздушной обороны. Кроме того, комплексы радиоэлектронной борьбы подавили ещё два беспилотника, которые потеряли управление и упали на территории делового центра «Москва-Сити». По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, из-за падения беспилотников фасады двух офисных высотных зданий получили незначительные повреждения. После случившегося на несколько часов приостановили движение по Тестовской улице в районе «Москва-Сити».

Украинские спецслужбы при кураторстве Запада устраивают многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 31 июля на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Меры безопасности в столице и регионах не будут усилены в связи с атакой беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити», повышение уровня террористической угрозы не обсуждается. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 31 июля.

В Организации Объединённых Наций выступили против любых ударов по гражданской инфраструктуре.