Москва, 30 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити, где украинские дроны повредили фасады в офисных башнях, восстановили, сообщили 30 июля в столичном департаменте транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.

После атаки в районе делового центра «Москва-Сити»перекрыли движение по Тестовской улице, расположенной между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной.

В Минобороны 30 июля сообщили, что Украина совершила попытку террористической атаки в Москве с использованием трёх беспилотников, однако российским военным удалось не допустить нападения. Один дрон сбили над Одинцовским районом в Подмосковье силами противовоздушной обороны (ПВО). Два других БПЛА подавил комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оба беспилотника упали на территории комплекса Москва-Сити.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити». При атаке никто не пострадал. Незначительные повреждения получили фасады двух офисных высотных зданий.

Об атаке на Московский регион доложили президенту России Владимиру Путину.