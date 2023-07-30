Москва, 30 июля, 2023, 06:44 — ИА Регнум. В районе делового центра «Москва-Сити», где украинские беспилотники при попытке атаковать повредили фасады двух офисных высотных зданий, перекрыли движение по Тестовской улице, сообщает в своем Telegram-канале департамент транспорта (дептранс) российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва-сити

«Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Тестовская улица расположена между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал о попытке атаки украинских беспилотников в российской столице. По его словам, нападение привело к незначительному повреждению фасадов двух офисных высотных зданий в «Москва-Сити».

В Министерстве обороны России уточнили, что для совершения террористической атаки, которую удалось предотвратить, использовалось три дрона. Один из них сбили в небе над Одинцовским районом с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Два других российские военные подавили, используя комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти дроны потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».