Москва, 30 июля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити», сообщил 30 июля в своём Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

В результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити», — говорится в сообщении.

По словам мэра, при атаке никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля три беспилотниика залетели на территорию Москвы. Один из аппаратов повредил нежилое здание на Комсомольском проспекте, другой — здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва.

Ещё один дрон рухнул на кладбище Зеленоградского округа. В результате атаки никто не пострадал. В Минобороны России сообщили, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве подчеркнули, что это помогло не допускать серьёзных разрушений. В ночь на 28 июля украинские беспилотники вновь попытались атаковать объекты в Москве. Нападение удалось отбить.