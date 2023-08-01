Москва, 1 августа, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область в ночь на 1 августа. Два были сбиты системой ПВО, третий упал на территории комплекса «Москва-Сити», сбитый с курса специалистами радиоэлектронной борьбы.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Очередную атаку украинских дронов подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что один аппарат долетел до той башни в «Москва-Сити», которая пострадала при прошлой атаке. Пострадавших нет, повреждено остекление общей площадью 150 кв. метров.

«Повреждён фасад на уровне 21-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

В Минобороны проинформировали, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли очередную попытку ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье. В ведомстве уточнили, что два аппарата уничтожены в Одинцовском и Нарофоминском районах Московской области. Третий, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы и потерявший управление, упал на территорию комплекса «Москва-Сити».

В экстренных службах сообщили, что обломки упавшего в Москве дрона направят на взрыво-техническую экспертизу. Несущие конструкции башни «IQ-квартал» повреждений не получили. Причинённый ущерб оценивают специалисты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый налёт на столицу, назвала его «очередной конвульсией киевского режима». Руководство Украины, добавила она, продолжает раскрываться перед миром как террористическая ячейка.

Как сообщало ИА Регнум, украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити» ночью 30 июля. Собянин сообщил о незначительном повреждении фасадов двух офисных высотных зданий. Пострадавших не было.