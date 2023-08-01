Москва, 1 августа, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Обломки попавшего в башню в «Москве-Сити» дрона обнаружены, их направят на экспертизу, сообщили 1 августа в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Обломки беспилотника, который попал в одну из башен в IQ-квартале в «Москве-Сити» обнаружены, они будут направлены на взрыво-техническую экспертизу», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 августа два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Ещё один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», уточнили в Минобороны РФ.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, несколько беспилотников при попытке пролёта в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в «Москва-сити», что и в прошлый раз, повреждён фасад на уровне 21 этажа.