Материалы с тегом «Беспилотники»
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
В Липецкой области подавили два беспилотника
Дежурные средства ПВО подавили в Липецкой области два беспилотника, сообщил 15 марта глава региона Игорь Артамонов. «Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов», — написал он в Telegram-канале. Артамонов добавил, что жертв и...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов РСЗО Vampire
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь снарядов системы залпового огня Vampire, сообщило 15 марта Минобороны РФ. «Пятнадцатого марта около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской...
новость часа
15 марта 2024
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области
Режим воздушной опасности введён на территории Липецкой области из-за беспилотников, обнаруженных вблизи региона. Об этом 15 марта сообщил глава региона Игорь Артамонов. «Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в Telegram-канале. Артамонов добавил...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Над Калужской областью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА
В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над Дзержинским районом. Шапша подчеркнул, что при этом никто не пострадал...
15 марта 2024
В США рассказали про «убийственную связку», которую РФ применила против ВСУ
Армия России эффективно применяет тандем разведывательных дронов и артиллерии против украинской техники и живой силы. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По словам Экса, усовершенствованная российская связка беспилотников и артиллерии показывает отличный результат. Он привёл...
новость часа
15 марта 2024
Губернатор Гладков: в Белгородской области нет украинских боевиков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил 14 марта Грайворонский городской округ вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьёвым, чтобы убедиться в том, что на территории региона нет украинских военных, о которых ранее писали некоторые СМИ. Гладков сообщил, что они...
новость часа
15 марта 2024
Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник
В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки украинских боевиков совершить атаку на российскую территорию. По информации ведомства, 14 марта около 22:40 мск дежурными силами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской...
14 марта 2024
В Новой Каховке пятиэтажка получила повреждения при атаке дрона-камикадзе
Пятиэтажный дом в Новой Каховке Херсонской области получил повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. «В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на...
14 марта 2024
Российские силы ПВО сбили беспилотник над Орловской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью
Украинский беспилотник уничтожен российскими военными в небе над Орловской областью, сообщает 14 марта Минобороны России в Telegram-канале. Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, около 16:00 мск пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России...
14 марта 2024
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона легковой автомобиль в Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. «Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент...
14 марта 2024
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников введён в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. «Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он. Как передавало ИА Регнум, ранее опасность...
14 марта 2024
Средства ПВО РФ сбили за сутки 136 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, сообщило 14 марта Министерство обороны. За всё время проведения специальной военной операции число уничтоженных БПЛА противника составляет 15 498. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских...
14 марта 2024
Боррель рассмотрел в конфликте на Украине признаки «звёздных войн»
Конфликт на Украине приобрёл черты «звёздных войн». Такое мнение высказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. По словам главы евродипломатии, в ходе боевых действий увеличилась роль искусственного...
новость часа
14 марта 2024
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщила 14 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале. «Около 13:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по...
14 марта 2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Как передавало...
14 марта 2024
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Отмечается, что около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую...
14 марта 2024
Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области средства ПВО сбили восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, ещё три человека пострадали, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу...
14 марта 2024