Москва, 1 августа, 2023, 04:36 — ИА Регнум. В ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области», — уточнили в ведомстве.

Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Ещё один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, несколько беспилотников при попытке пролета в столицу России были сбиты средствами ПВО. Один долетел до одной из башен в «Москва-Сити». Повреждён фасад на уровне 21 этажа. В здании в результате удара БПЛА повреждено остекление общей площадью 150 кв. метров. Мэр Москвы добавил, что информации о пострадавших в ходе очередной атаки дронов ВСУ на столицу нет.

Аэропорт Внуково 1 августа временно закрыли на прилёт и вылет. Самолёты перенаправляются в другие аэропорты.