Пандемия нового типа коронавируса COVID-19, о которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года, оказывает сильнейшее влияние на все стороны жизни во всём мире.

Из-за угрозы коронавируса государства закрывают границы и вводят беспрецедентные меры безопасности.

Отменяются крупные международные события и спортивные соревнования. Всерьёз обсуждается проблема отмены или переноса Олимпиады-2020 в Токио.

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Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

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