Китайские и американские учёные заявили о том, что пищеварительные расстройства сопровождают заболевание коронавирусом наряду с респираторными симптомами. Итоги двух исследований на эту тему опубликованы в журналах The American Journal of Gastroenterology и Clinical Gastroenterology and Hepatology.

В основу первого исследования легли наблюдения за 204 пациентами в китайском городе Ухане. Около половины из них жаловались на диарею или полное отсутствие аппетита. Реже встречались жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе.