Вашингтон, , 23:35 — REGNUM В разных странах мира выздоровели от коронавируса 100 885 человек, сообщает 23 марта сайт университета Джонса Хопкинса, ведущего официальную статистику заболевания в США.

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В частности, около 60 тыс. человек излечились в Китае, более восьми тыс. выздоровели в Иране, более семи тыс. излечены в Италии.

При этом в мире на 23 марта выявлено 372 563 случая заболевания коронавирусом, из которых умерло 16 381.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую тройку стран с самым масштабным распространением коронавируса входят Китай, Италия и США.

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