Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Министерство обороны США для усиления мер защиты от пандемии коронавируса переводит часть персонала главного здания, более известного как Пентагон, на удаленный режим работы, сообщил 23 марта на пресс-конференции глава американского военного ведомства Марк Эспер.

По его словам, кроме удалённого режима работы части сотрудников, будет ограничено число точек входа в комплекс зданий министерства обороны.

«Сегодня мы поднимаем уровень защиты Пентагона до уровня «С — Charlie», предусматривающего сокращение числа точек входа в Пентагон и увеличиваем количество сотрудников, работающих удаленно», — заявил Марк Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в первую тройку стран с наибольшим числом заражений коронавирусом входят Италия, Китай и США.

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