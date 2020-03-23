Нью-Йорк, США, , 18:44 — REGNUM Больницам штата Нью-Йорк в связи с ситуацией с коронавирусом предписано увеличить вместимость на 50%.

Об этом 23 марта на пресс-конференции заявил губернатор штата Нью-Йорк.

По его словам, это распоряжение является чрезвычайным.

«Мы сегодня издаем чрезвычайное распоряжение для всех больниц: вы должны увеличить вместимость пациентов на 50%», — сказал Куомо.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, США заняли третье место в мире по количеству людей, заразившихся коронавирусом. Кроме них в первую тройку входят Италия и Китай.

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