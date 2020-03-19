Пекин, , 20:00 — REGNUM В китайском городе Ухань, ставшим первым эпицентром распространения коронавируса COVID-19, среди заразившихся людей смертность оказалась вдвое ниже, чем в любой другой стране, до которой добрался коронавирус, сообщает 19 марта научное издание Nature Medicine.

В частности, в Китае скончались 1,4% от общего числа зараженных COVID-19, в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о 3,4% летальных исходов этого заболевания в среднем по всему миру.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии, где ситуация с коронавирусом самая удручающая в Европе, к смертельному исходу приводят 8,3% случаев заражения COVID-19.

Как сообщало, на 19 марта в Китае установлено 80 928 случаев заражения коронавирусом, из которых смертью закончились 3245, а более 70 тыс. заболевших выздоровели.

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