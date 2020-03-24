Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Компания Diamond Comic Distributors (DCD) объявила, что она приостанавливает в США продажи комиксов из-за эпидемии коронавируса. Об этом 24 марта сообщил портал Comicbook.

Организация, являющаяся крупнейшим дистрибьютором комиксов в мире, попросила издателей временно не присылать ей новые комиксы. Её руководство сообщило, что из-за предпринимаемых карантинных мер она не сможет доставить их в магазины.

По мнению автора портала Screen Rant, из-за этого решения многие издатели окажутся в крайне затруднительном положении, поскольку фактически лишатся возможности доставлять комиксы читателям.

Компания DCD, штаб-квартира которой находится в городе Хант Вэлли (штат Мэриленд, США) является непосредственным и эксклюзивным дистрибьютором таких издательств как Marvel, DC, Dark Horse, Image, Boom !, Dynamite и IDW. Её ежегодный доход оценивается в $500 млн.

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