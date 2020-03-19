Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Власти Китая способствовали превращению вспышки коронавируса COVID-19 в пандемию мирового масштаба, так как скрывали информацию о нём, заявил 19 марта на брифинге президент США Дональд Трамп.

По его словам, весь мир страдает от коронавируса из-за того, что Китай не сделал вспышку коронавируса «достоянием общественности».

«Это можно было бы легко остановить, если бы все узнали об этом несколькими месяцами ранее… Однако они не сделали это достоянием общественности, и поэтому целый мир теперь страдает», — сказал Трамп.

При этом президент США напомнил, что Вашингтон раньше других стран запретил въезд граждан Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта учёные признали, что меры противодействия коронавирусу, предпринятые в Китае, привели к рекордно низкой доле летальных исходов среди заболевших.

На данный момент самым большим очагом коронавируса в Европе стала Италия, где выявлено более 41 тыс. случаев заражения коронавирусом пневмонии COVID-19.

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