Рим, , 03:13 — REGNUM Вся производственная деятельность Италии, за исключением строго необходимой для функционирования государства, будет закрыта на всей территории страны. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил 21 марта, выступая на телевидении.

По словам премьера, работать будут аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины, банки, почтовые отделения, транспорт и финансовые службы.

« Мы разрешим только методы умной работы, — уточнил Конте, ‑ и мы оставим те <предприятия>, которые имеют отношение к национальному производству. Давайте замедлим, но не остановим двигатель производства страны, чтобы подготовить нас к острой фазе заражения».

В то же время не было объявлено точного перечня видов деятельности которые предполагается закрыть или оставить функционировать.

Напомним, в Италии в настоящий момент людям запрещено выходить на улицы без крайней необходимости. По последним данным, в стране заражено 53 578 человека, из них 4 825 скончались. Число жертв вируса SARS-CoV-2 в Италии привысило людские потери в эпицентре распространения нового коронавируса китайской провинции Хубэй, где скончались 3 139 человек при 67 800инфицированных.