Рим, 22 марта 2020, 03:13 — REGNUM Вся производственная деятельность Италии, за исключением строго необходимой для функционирования государства, будет закрыта на всей территории страны. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил 21 марта, выступая на телевидении.
По словам премьера, работать будут аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины, банки, почтовые отделения, транспорт и финансовые службы.
В то же время не было объявлено точного перечня видов деятельности которые предполагается закрыть или оставить функционировать.
Напомним, в Италии в настоящий момент людям запрещено выходить на улицы без крайней необходимости. По последним данным, в стране заражено 53 578 человека, из них 4 825 скончались. Число жертв вируса SARS-CoV-2 в Италии привысило людские потери в эпицентре распространения нового коронавируса китайской провинции Хубэй, где скончались 3 139 человек при 67 800инфицированных.