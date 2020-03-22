Никосия, , 01:49 — REGNUM Первый пациент, зараженный вирусом SARS-CoV-2 скончался в одной из клиник Кипра, сообщает 21 марта Cyprus Mail со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранение страны.

Сообщается, что мужчина находился в клинике на лечении с диагнозами цирроз печени, острая печеночная недостаточность, острая почечная недостаточность и хроническими проблема сердца. Короравирусной инфекцией пациент заразился уже в клиники, что осложнило лечение и вскоре привело к летальному исходу.

Официальные источники не сообщают возраст первой жертвы SARS-CoV-2, однако по данным местных СМИ, погибших был 70-летний гражданин Великобритании.

В субботу стало известно о восьми новых случаях заражения, в результате чего число инфицированных новым коронавирусом на Кипре достигло 84 человек.

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