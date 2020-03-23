Берлин, , 23:20 — REGNUM На территории Германии в результате заражения коронавирусом умерли 119 человек, сообщает 23 марта интернет-портал Focus со ссылкой на региональные структуры здравоохранения ФРГ.

Кроме того, зарегистрировано около 30 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Стоит отметить, что по данным института Роберта Коха, ведущего официальный подсчёт статистики этого заболевания, на 23 марта в Германии заразились коронавирусом 22 672 человек, из которых 86 скончались.

Около половины летальных случаев зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила ситуацию с коронавирусом COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились коронавирусом более 330 тыс. человек, а порядка 14,5 тыс. умерли.

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