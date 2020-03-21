Берн, , 16:12 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Швейцарии достигло 6113 человек. Об этом сообщает 21 марта Федеральное управление здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в стране было зарегистрировано 1273 новых случаев заражения. Кроме того, 13 человек, ранее заразившихся коронавирусом, скончались.

Отмечается, что в общей сложности в стране умерли от данной инфекции 56 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта в Германии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 16 662 человек.

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