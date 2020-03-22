Тирана, , 22:04 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Албании увеличилось до 89. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi, заявила глава Института общественного здравоохранения страны Альбана Фицо.

По ее словам, к 22 марта в Албании было выявлено 13 новых случаев заболевания, в том числе в городе Корча, где ранее не было выявлено случаев заражения коронавирусом.

Обследование на коронавирус прошли уже 804 гражданина Албании. Средний возраст зараженных — 48 лет, причем 58% зараженных составляют женщины. 63 случая заболевания были выявлены в Тиране, ещё 6 в портовом городе Дурресе, 2 в Люшне, 8 в Фиере, 2 в Рогожине, 3 в городе Кавая и столько же в Корче.

Жертвами болезни COVID-19 стали двое граждан Албании.

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