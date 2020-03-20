Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Россия, Китай и Иран являются источниками фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом в США, заявил 20 марта журналистам госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, в Госдепе «точно видели», как из Китая, России и Ирана исходит дезинформация, направленная на дискредитацию действий американских властей в ситуации распространения коронавируса COVID-19.

Помпео заявил, что США «напрямую говорили этим странам», чтобы они прекратили эти действия.

Конкретных примеров такой дезинформации глава Госдепа при этом не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иране считают, что большинство жертв коронавируса в стране погибли из-за санкций Вашингтона, ограничивающих закупку Тегераном лекарств и медицинского оборудования.

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