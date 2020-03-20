Амстердам, , 08:36 — REGNUM В течении 19 марта в Нидерландах от последствий вируса COVID-19 скончалось 18 человек, сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде. Т.о. число жертв в стране составляет на сегодня 76 человек. Количество выявленных заражений вирусом выросло на 409 и теперь составляет 2.460 случаев.

Возраст жертв — от 63 до 95 лет. Всего с начала коронавирусного кризиса госпитализировано 489 пациентов.

Провинцией с наибольшим числом выявленных заражений по прежнему является Северных Брабант, где установлено 870 случаев заражения. На втором месте провинция Южная Голландия (312 случаев), а на третьем — Лимбург (301 случаев).

Действительно число в Нидерландах превышает приводимые Национальным институтом данные. Не все лица с подозрением на заражение проверяются. Институт сообщает только о подтверждённых случаях заражения. Кроме того, человек не всегда замечает, что он заражён, если у него нет симптомов.