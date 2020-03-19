Берлин, , 20:17 — REGNUM Берлин из-за ситуации с коронавирусом пневмонии COVID-2019 отменяет все праздничные мероприятия в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, сообщает 19 марта пресс-служба МВД ФРГ.

Напомним, празднование было назначено на 8 мая и должно было пройти в Берлине с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера Ангелы Меркель и многочисленных иностранных гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 75-летие победы СССР в Великой Отечественной войне традиционно отмечается 9 мая военным парадом на Красной площади в Москве.

На данный момент об отмене праздничных мероприятий речь не идёт.

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