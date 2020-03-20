Париж, , 23:13 — REGNUM С начала вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Франции выявлено 12 612 случаев заражения, сообщил 20 марта на пресс-конференции глава департамента санитарной службы французского минздрава Жером Саломон.

По его словам, из числа заразившихся умерли 450 пациентов, а ещё 1297 помещены в реанимацию «в очень тяжелом состоянии».

При этом Жером Саломон отметил, что половина тяжелобольных — это люди моложе 60-летнего возраста.

Темпы распространения коронавируса во Франции он оценил как «очень интенсивные».

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта во Франции введён 15-дневный карантин с ограничением движения междугороднего транспорта.

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