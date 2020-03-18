В Российской Федерации по состоянию на 18 марта зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции. В том числе, по данным Роспотребнадзора, 111 заболевших — граждане России, двое — граждане КНР, один — гражданин Италии.

Напуганные коронавирусом граждане страны опустошают полки магазинов, школьников отправляют на каникулы, культурные, спортивные, массовые мероприятия отменяются.

Однако власти российских регионов заявляют, что делают всё возможное для того, чтобы противостоять заразе.

О предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом в России читайте в трансляции ИА REGNUM.