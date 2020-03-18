Приангарье перешло в режим повышленой готовности из-за COVID-19
Новый глава Иркутской области — временно исполняющий губернатора Игорь Кобзев перевёл сегодня, 18 марта, вверенный ему регион в режим повышенной готовности. Как сказано на официальном сайте Приангарья, соответствующий указ принят в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Действие режима начинается с 20:00 по местному времени и предполагает перенос культурно-массовых мероприятий, ограничение количества их участников, рекомендации по отказу от поездок за пределы Иркутской области.
В Пензенской области на учет по коронавирусу поставили 466 человек
В Пензенской области с начала проверок на учет по коронавирусу было поставлено 466 человек, под наблюдением остаются 212 пациентов.
В России встал вопрос о нехватке дыхательной аппаратуры, летальность от коронавируса может достичь показателя Италии. Как передает корреспондентИА REGNUM18 марта, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).
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В Волгограде не планируют отменять крестный ход на Пасху
Крестный ход на православный праздник Пасхи запланирован на 19 апреля в Волгограде. При этом в регионе по постановлению губернатора отменены все массовые мероприятия до особого распоряжения. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор просит рассматривать шествие не как религиозный обряд, а как форму очищения.
Коломейцев: два месяца власти России требуют носить маски, а их нет
Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) указал на противоречие между призывами властей по борьбе с коронавирусом и реализацией мер, передает корреспондент ИА REGNUM18 марта.
В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке. Опредёлен порядок лабораторной диагностики, сообщает Роспотребнадзор. По состоянию на 17 марта 2020 года проведено 122 854 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран.
Футболисты московского «Спартака» сыграют в виртуальный футбол
Игроки московского футбольного клуба «Спартак» примут участие в виртуальном матче против футболистов польского клуба «Стомил», президентом которого является экс-вратарь «красно-белых» Войцех Ковалевски. Об этом агентству РИА Новости заявил президент ФК «Спартак» Леонид Федун.
«Думаю, команда не будет против сыграть с ними. Пусть ребята играют», — сказал Федун.
Песков: точные прогнозы эпидемии коронавируса невозможны
Ни один из прогнозов распространения коронавируса не может быть точным в текущей ситуации. Об этом заявил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, мир столкнулся в вирусом, говорить о развитии которого можно только предположительно. Чёткие выводы на месяц вперёд давать можно, но точными они не будут.
«Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», — сказал Песков.