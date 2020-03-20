Женева, Швейцария, , 20:40 — REGNUM Из-за заражения коронавирусом COVID-19 во всём мире умерло уже более девяти тыс. человек, заявил 20 марта на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, общее число заразившихся превысило 210 тыс.

«Каждый день COVID-19 достигает новой трагической отметки», — сказал Гебрейесус.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Италии от коронавируса за сутки умерло 627 человек, что превысило печальный рекорд предыдущего дня.

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