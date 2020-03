Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Софи Тёрнер поиздевалась над словами Эванджелин Лилли про карантин и призвала всех серьёзно относиться к угрозе заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщил портал We Got This Covered.

«Оставайтесь дома, не будьте чертовски глупыми», — сказала Тёрнер в опубликованном видео, процитировав слова Лилли про «свободу».

"Мне плевать на вашу свободу. Вы можете заразить других людей, других уязвимых людей вокруг себя», — добавила актриса, отметив, что подобное поведение — это не «круто» и не «умно».

Ранее Эванджелин Лилли разместила в Instagram публикацию, в которой она сообщила, что отправила детей в гимнастический класс, добавив, что не видит в этом ничего необычного и что не собирается подвергать себя изоляции.

Столкнувшись с критикой со стороны фанатов по поводу её отношения к угрозе коронавируса, Лилли написала: «Некоторые люди ценят жизнь больше свободы, некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор», чем ещё больше разозлила подписчиков.

