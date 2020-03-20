Ницца, Франция, , 16:28 — REGNUM В знаменитом французском курортном городе Ницца введён комендантский час, сообщил 20 марта мэр города Кристиан Эстрози газете Journal du dimanche.

По его словам, в период с 20:00, когда закрыты все аптеки и магазины, нет достаточных оснований для выхода из дома. В постановлении мэра указано, что исключение будет предоставлено только медикам и социальным работникам, посещающим людей, нуждающихся в помощи.

Издание отмечает, что у самого мэра Ниццы уже выявлен коронавирус, поэтому он находится в самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции на сегодняшний день выявлено около 11 тыс. заразившихся коронавирусом, 372 человека скончались от этой болезни.

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