Скопье, , 20:43 — REGNUM Временное правительство Северной Македонии будет работать до нормализации ситуации с коронавирусом — то есть, весьма вероятно, до окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Напомним, временное правительство Северной Македонии, куда вошли представители оппозиции и партии власти, было сформировано для подготовки к досрочным парламентским выборам, которые должны были пройти 12 апреля. Однако ничто так не вечно как временное…

Согласно действующему законодательству, техническое правительство должно работать на протяжении 100 дней перед выборами, однако, как сообщают журналисты, в условиях пандемии политические партии страны приняли решение о продлении мандата временного правительства, несмотря на то, что такая возможность не предусмотрена законом.

Тем не менее бывший спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери призвал политиков рассмотреть возможность проведения парламентских выборов и в условиях коронавируса, в случаев, если ситуация затянется.

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