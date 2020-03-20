Лондон, , 21:03 — REGNUM Мы хотим, чтобы вы оставались дома и никуда не выходили… Нам нужно держать людей на расстоянии, заявил 20 марта британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе своего обращения к нации.

По его словам, в Британии с 21 марта из-за коронавируса будут закрыты магазины непродовольственных товаров, бары, кафе, рестораны и другие заведения с массовым пребыванием людей.

«Нам необходимо усилить меры безопасности, о которых мы объявили в понедельник. Нам нужно держать людей раздельно… Поэтому мы просим все пабы, кафе, ночные клубы, рестораны закрыться вечером и не открываться завтра утром. Так же поступить должны спортивные клубы и спортзалы», — сказал Джонсон на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что во всём мире умерло уже более девяти тыс. человек.

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